Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Treia: 76-Jähriger aus Wohneinrichtung vermisst

POL-FL: Treia: 76-Jähriger aus Wohneinrichtung vermisst
Treia (ots)

Seit Dienstagvormittag (04.11.2025) wird der 76-jährige Werner Peter H. aus Treia vermisst. Zuletzt wurde er um 10:00 Uhr im Bereich der Geilwanger Straße gesehen.

Herr H. ist 179cm groß, hat graue kurze Haare und trägt keine Brille. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke, unter der er ein hellblaues Hemd trägt.

Herr H. benötigt dringend medizinische Hilfe.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Wir bitten um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien.

Wer Herrn H. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich mit der Polizei über den Notruf 110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

