Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Raub auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Am späten Montagabend (20.10.2025) kam es an einer Tankstelle im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg zu einem schweren Raub. Der unbekannte Täter bedrohte die Geschädigte mit einem Messer und flüchtete nach der Tat unerkannt.

Als die 33jährige Angestellte zum Dienstende, gegen 22:15 Uhr, die Tankstelle verließ, wurde sie von einem männlichen Einzeltäter mit einem Messer bedroht und in den Verkaufsraum zurückgedrängt. Hier erpresste er unter fortwährender Bedrohung die Herausgabe von Bargeld in dreistelliger Höhe und Tabakwaren.

Im Anschluss zwang er die Geschädigte, ihn mit ihrem Fahrzeug in die Schleswiger Straße Lollfuß zu fahren, wo er seine Flucht letztendlich zu Fuß fortsetzte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schlank
   - bekleidet mit dunkler Jacke, möglicherweise mit darunter 
     getragenem Kapuzenpullover
   - weiße Schuhe (Sneaker)
   - maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Eine umgehend durchgeführte Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen und Zeuginnen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621-84311 oder per E-Mail unter kpst.schleswig@polizei.landsh.de.

   - Wem ist im Zeitraum vor der Tat eine verdächtige Person im 
     Bereich der Tankstelle Husumer Baum aufgefallen?
   - Wer hat sich gegen 22:30 Uhr im Lollfuß, der Lollfußtreppe oder 
     der Schützenkoppel aufgehalten und möglicherweise Beobachtungen 
     im Zusammenhang mit der Flucht des Täters gemacht?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

