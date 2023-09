Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mann bedroht Kinder auf einem Spielplatz, Polizei sucht mögliche Zeugen und Hinweisgeber

Klintum/Leck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.09.23), gegen 17.35 Uhr, soll ein Mann vier Kinder auf einem Spielplatz in der Straße "Alter Kirchenweg" in Klintum bedroht haben. Nach ersten Angaben der Kinder habe der Mann eine schwarze Waffe bei sich getragen und die Kinder damit bedroht, anschließend sei er weggegangen. Die Kinder haben sich daraufhin zu einem der betroffenen Jungen nach Hause begeben und dort die Eltern und anschließend die Polizei über den Vorfall informiert. Der Mann soll kräftig gewesen sein, sehr kurzes Haar/Glatze getragen haben und sei sehr gebräunt gewesen. Erste Ermittlungen zur Identität des Mannes konnten bisher nicht bestätigt werden, so dass die Polizei in Leck nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgebern zu der unbekannten männlichen Person sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04662-891260 zu melden. Vielen Dank!

