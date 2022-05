Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Pkw fährt ins Hafenbecken, zwei Menschen verlieren ihr Leben

Husum (ots)

Ein mit einem älteren Ehepaar (beide 69 Jahre alt) besetzter Pkw fuhr am frühen Montagnachmittag (30.05.22), um 13.49 Uhr, ins Husumer Hafenbecken. Nach Zeugenaussagen hat der Fahrer vermutlich aufgrund von einem Fahrfehler die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem er das Auto an der Hafenkante eingeparkt hatte. Nachdem das Fahrzeug bereits vollständig im Wasser versunken war, konnten alarmierte Taucher der DLRG die im Fahrzeug befindlichen leblosen Personen bergen. Rettungskräfte versuchten noch das Ehepaar zu reanimieren, was leider nicht mehr gelang.

