Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Tatverdächtiger nach Wohnungseinbrüchen im April ermittelt, 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Schleswig (ots)

Am 11.04.2021, einem Sonntag, wurden in Schleswig zwei Tageswohnungseinbrüche begangen, bei denen Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte entwendet wurden. Aufgrund einer am Tatort gesicherten Spur konnte nun ein 41-jähriger Schleswiger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Am Mittwoch (09.06.21) wurde dessen Wohnung durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Schleswig durchsucht, es konnten hierbei neben Stehlgut aus beiden vorgehaltenen Taten auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zur Herkunft weiterer in der Wohnung aufgefundener Beweismittel dauern an. Der einschlägig vorbestrafte Mann räumte beide Taten ein und wurde am heutigen Donnerstagmittag (10.06.21) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell