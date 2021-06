Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Mit unbekanntem Gegenstand auf Fahrzeug geworfen, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Freitagabend (04.06.21), gegen 20.00 Uhr, fuhr ein Autofahrer mit seiner Familie vom Parkplatz Exe in die Nikolaiallee, um von dort auf die B199 in Richtung Niebüll abzubiegen. Plötzlich knallte es sehr laut, woraufhin der Fahrer seinen PKW stoppte und nachsah, woher dieses Geräusch stammte. Am hinteren Ende des Fahrzeugdaches entdeckte er zwei Dellen mit einer Größe von ca. 1,5 cm. Wodurch diese Dellen entstanden sein könnten, konnte nicht aufgeklärt werden. Es wurde in der näheren Umgebung kein Gegenstand aufgefunden, der zu der Verursachung des Schadens passte. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieses Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fragt: Wer hat am Freitagabend im Bereich der Exe Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

