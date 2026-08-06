Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Männer entreißen E-Scooter-Fahrerin eine Halskette

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (05.08.), gegen 12:10 Uhr, soll es auf dem Gehweg der Straße Im Winkel zu einem versuchten Raub gekommen sein.

Die Polizei wurde gegen 13:00 Uhr darüber informiert, dass eine 17-jährige Wermelskirchenerin zur Mittagszeit auf einem E-Scooter aus Richtung der Oberen Waldstraße unterwegs zu einem Supermarkt in der Viktoriastraße gewesen ist.

Auf ihrem Weg fuhr sie durch die Straße Im Winkel und traf dort nach bisherigen Informationen auf zwei Männer, die ihr zu Fuß entgegen kamen. Einer von beiden soll sich ihr in den Weg gestellt und den E-Scooter am Lenker festgehalten haben. Der zweite hätte ihr die Halskette vom Hals gerissen, diese kurz begutachtet und möglicherweise wegen des geringen Wertes auf den Boden geworfen.

Als sich ein Fußgänger mit einem großen Hund der Tatörtlichkeit näherte, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Burger Straße. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

Die Tatverdächtigen konnten durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige war circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 185 cm groß, hatte eine normale Statur und einen dunklen Vollbart. Er trug ein graues oder schwarzes T-Shirt, eine schwarze Trainingsjacke der Marke Nike und eine Baggy-Jeans. Auf dem Kopf trug er auf seinen abrasierten Haaren ein Basecap mit dem Schirm nach hinten.

Der zweite war ungefähr gleich alt, circa 180 cm groß, hatte eine korpulente Figur. Er trug ebenfalls ein Basecap, Marke Gucci, mit dem Schirm zur Seite. An den Seiten waren dunkle Locken erkennbar. Außerdem trug er ein schwarzes T-Shirt mit Kragen, eine dreckige Jeanshose und hatte bei der Tat den Kragen über die Nase gezogen. Die Täter haben in ausländischer Sprache miteinander kommuniziert, möglicherweise auf Italienisch.

Das Kriminalkommissariat 2 hat Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat und Hinweisen zu den beiden Tatverdächtigen.

Dabei wird insbesondere der Fußgänger mit dem großen Hund als wichtiger Zeuge gesucht. Mit Ihren Hinweisen wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Sie melden sich unter Tel. 02202 205-0. (ct)

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