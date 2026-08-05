Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Sicherstellung eines Rollers im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (05.08.), gegen 04:00 Uhr, haben Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Ferrenbergstraße kontrolliert.

Am Roller der Marke Piaggio war ein Versicherungskennzeichen angebracht, das nach ersten Erkenntnissen nicht auf dieses Fahrzeug gehörte. Der 22-jährige Odenthaler konnte außerdem keine plausiblen Angaben dazu machen, wie er in den Besitz des Rollers gekommen ist und es bestand der Verdacht, dass er ihn kurz zuvor entwendet hat.

Das Fahrzeug wurde vorerst sichergestellt, da bislang noch keine Kontaktaufnahme zum rechtmäßigen Eigentümer möglich war. Es wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen auf ein Sicherstellungsgelände gebracht.

Eine notwendige Fahrerlaubnis konnte der Odenthaler zudem nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdacht des Kfz-Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ct)

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