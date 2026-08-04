Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zusammenstoß zweier Pkw - Zwei Personen leicht verletzt

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Overath (ots)

Am Montag (03.08.) wurde die Polizei gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 37 gerufen. Bei Eintreffen der Polizisten wurden die verunfallten Personen bereits durch Rettungskräfte versorgt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 18-Jährige aus Lindlar mit ihrem Pkw Marke VW die K 37 aus Marialinden kommend in Fahrtrichtung Vilkerath. Nach einer S-Kurve habe sie nach eigenen Aussagen auf der Geraden gemerkt, dass sie zu weit links gefahren sei und habe versucht ihre Fahrspur zu korrigieren. Zeitgleich kam ihr jedoch ein 23-jähriger Overather mit seinem Pkw Marke Mercedes entgegen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Pkw der 18-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam er zudem rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telegrafenmast sowie einem Hinweisschild.

Die beiden leicht verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. (ch)

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