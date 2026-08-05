Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes mit Messer bedroht - Täter flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (04.08.) wurde die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft an der Odenthaler Straße im Bergisch Gladbacher Stadtteil Hebborn gerufen. Ein unbekannter Mann habe dort einen räuberischen Diebstahl begangen und einen 24-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Nach ersten Angaben betrat der Mann gegen 21:05 Uhr das Geschäft. Wenig später beobachtete der Mitarbeiter, wie der Mann mit einer Palette Energydrinks den Kassenbereich der Getränkeabteilung passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Angestellte dem Täter daraufhin folgte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei schlug der Mann ihm mit der Faust in den Bauch, zog ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte ihn mit dem Tod. Der Mitarbeiter ließ daraufhin von dem Mann ab. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Teil der Beute über die Odenthaler Straße in Richtung Bergisch Gladbacher Innenstadt.

Der Flüchtige wird als etwa Mitte 20, circa 1,80m groß und schlank beschrieben. Er hatte einen Vollbart und trug zur Tatzeit ein helles T-Shirt, eine dunkle Jeanshose sowie einen Rucksack. Während der Auseinandersetzung verlor er ein schwarzes Basecap. Zudem soll der Mann nur gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem flüchtigen Täter geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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