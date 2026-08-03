Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Ergebnisse der gestrigen Verkehrskontrollen des Verkehrsdienstes

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.08.) hat der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg an mehreren Stellen Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Motorrädern.

Auf der Kölner Straße in Kürten sind insgesamt 7 Verstöße geahndet worden. Darunter fielen 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Motorradfahrende und 3 weitere gegen Verkehrsteilnehmende in Pkw. Bei einem kontrollierten Kleinkraftrad war zudem die Betriebserlaubnis erloschen.

In Odenthal wurden fast zeitgleich zwei Motorradfahrer kontrolliert, die anschließend mit einem Verwarnungsgeld belegt worden sind.

Bei stationären Geschwindigkeitsmessungen auf der Dürschtalstraße in Kürten wurden insgesamt 94 Geschwindigkeitsverstöße von Pkw-Fahrerinnen und -Fahrern festgestellt, die ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Hinzu kommen 54 Verstöße von Pkw-Fahrerinnen und -Fahrern, die im Bußgeldbereich liegen, wobei 2 von ihnen wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

In 17 Fällen waren hier Motorräder zu schnell unterwegs, so dass ein Verwarnungsgeld folgen wird.

Hinzu kommen 45 Verstöße von Motorradfahrenden, die im Bußgeldbereich liegen und von denen zusätzlich 4 Verkehrsteilnehmende ein Fahrverbot erhalten werden.

Den höchsten Messwert erzielte ein Motorradfahrer aus Oberhausen, der mit 103 km/h bei erlaubten 50 km/h a.g.O. unterwegs war.

Bei kreisweiten Kontrollen mit dem zivilen Provida-Motorrad wurden 4 Verstöße auf Motorrädern festgestellt, die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen.

Bei einer Kontrolle durch den Beamten auf dem Provida-Motorrad stellte sich heraus, dass das Motorrad als gestohlen gemeldet war. Das Motorrad wurde umgehend sichergestellt. Tatverdächtiger war ein 17-jähriger Bergisch Gladbacher.

Der Verkehrsdienst wird derartige Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen und ohne vorherige Ankündigung wiederholen, um damit zur Verkehrssicherheit auf den Straßen im Rheinisch-Bergischen Kreis beizutragen. (ct)

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