Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin soll vorgetäuschten Helikopterflug bezahlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (30.07.) ist eine Seniorin aus dem Stadtteil Kaule auf Telefonbetrüger hereingefallen, die sie mit einem Schockanruf überrumpelt haben.

Im Rahmen eines Telefonates gegen 13:00 Uhr wurde der Geschädigten vorgetäuscht, dass ihr Sohn einen Unfall gehabt habe. Um einen Transport in ein Krankenhaus per Helikopter organisieren zu können, sollte sie ihr Geld sowie ihren Schmuck zusammensuchen und einem Abholer übergeben. Das Telefon dauerte rund zwei Stunden und die Seniorin durfte auf Anweisung des Anrufers nicht auflegen.

Die Geschädigte bemerkte nicht, dass es sich um einen Betrug handelte und übergab gegen 15:00 Uhr einer unbekannten, männlichen Person Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich an der Haustür ihrer Anschrift Im Alten Feld.

Als sie rund zwei Stunden später ihre Tochter anrief und dieser von dem vermeintlichen Unfall berichtete, fiel der Betrug auf und die Polizei wurde hinzugezogen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Der Abholer wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme wie folgt von der Seniorin beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, vermutlich Deutscher, circa 180 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem weißen Hemd.

Der Ehemann der Geschädigten konnte nach der Übergabe sehen, dass sich der Mann zu Fuß in Richtung Kaule entfernt hat.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnten, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell