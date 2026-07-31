Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Festnahmen nach Diebstahl in Discounter

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (30.07.) nahm die Polizei drei Personen vorläufig fest, nachdem sie Lebensmittel im Wert von über 800 Euro aus einem Discounter an der Kölner Straße in Bergisch Gladbach-Kaule entwendet hatten. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Gegen 13:20 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Discounters die Polizei. Noch auf der Anfahrt trafen die Beamten auf der Bensberger Straße einen grauen Pkw der Marke VW an, in dem sich drei Männer befanden. Mitarbeiter des Geschäfts waren ebenfalls vor Ort und schilderten den Polizisten, dass die Insassen kurz zuvor den Diebstahl begangen hatten.

Demnach hatte ein Mitarbeiter beobachtet, wie die drei Tatverdächtigen große Mengen identischer Produkte in ihren Einkaufswagen legten. Im Kassenbereich täuschten sie anschließend den Kauf der Ware vor und verließen bei günstiger Gelegenheit mit dem Einkaufswagen den Discounter in Richtung Parkplatz, ohne die Ware tatsächlich zu bezahlen. Der Mitarbeiter rannte ihnen hinterher und beobachtete, wie sie in den VW stiegen und flüchteten. Daraufhin alarmierte der Mitarbeiter die Polizei und nahm selbst in seinem Pkw die Verfolgung auf.

Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der drei Personen fanden die Polizisten weitere Lebensmittel, die nicht dem betroffenen Geschäft zugeordnet werden konnten. Daher besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen zuvor einen weiteren Diebstahl begangen haben könnten.

Bei den Männern handelt es sich um moldawische Staatsbürger im Alter von 19 bis 21 Jahren, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem konnte der Fahrer des VW keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Bergisch Gladbach zugeführt. Ein Haftrichter soll noch heute über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden. (ch)

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