Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Seniorin durch Betrüger um mehrere tausend Euro betrogen

Odenthal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.06.) wurde eine 86-jährige Seniorin aus Voiswinkel um mehrere tausend Euro betrogen.

Die Seniorin erhielt zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser gab an, dass die Tochter soeben einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Krankenhaus läge. Bei dem Verkehrsunfall sei zudem ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Damit die Tochter nun nicht ins Gefängnis muss, solle eine Kaution von mehreren tausend Euro hinterlegt werden.

Die 86-Jährige wurde durch den Anruf massiv unter Druck gesetzt und geriet in einen Schockzustand. Im Verlauf des Telefonats erklärte man ihr, dass in Kürze ein Kollege vorbeikäme und die Kaution entgegennehmen würde. Um 16:00 Uhr klingelte tatsächlich ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin in Voiswinkel. Die Frau übergab dem Unbekannten einen Umschlag mit einem Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich sowie Goldschmuck.

Erst am Abend fiel der Betrug auf und die Seniorin alarmierte die Polizei. Den Abholer beschrieb die 86-Jährige als einen circa 30-35 Jahre alten Mann. Er war ungefähr 1,80m groß, schlank und hatte blonde Haare. Zudem war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Betruges auf. Bei Hinweisen zu dem unbekannten Abholer wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Darüber hinaus informieren die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne über die aktuell bekannten Betrugsmaschen und geben Tipps, wie Sie sich vor Betrügern schützen können. Bei Interesse an einem Beratungsgespräch melden Sie sich ganz einfach bei unserem Fachkommissariat unter der Telefonnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell