PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Metalle aus Lagerhalle eines Bauhofes entwendet

Rösrath (ots)

Am Mittwochmorgen (24.06.) wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr zu einem Firmengelände in der Straße Venauen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur Lagehalle eines Bauhofes verschafft und Metalle mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren sechsstelligen Bereich entwendet.

Laut Aussagen eines Mitarbeiters wurde die Lagerhalle zuletzt am Vortag (23.06.) gegen 17:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter gewaltsam das elektronische Zufahrtstor auf und entwendeten die Buntmetalle aus der Lagerhalle.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 12:08

    POL-RBK: Overath - Ältere Fahrradfahrerin abgedrängt und danach geflüchtet

    Overath (ots) - Die Polizei sucht einen Pkw-Fahrer. Dieser hatte gestern (24.06.) in Marialinden eine ältere Fahrradfahrerin abgedrängt. Die Seniorin stürzte daraufhin. Der Fahrer fuhr anschließend weiter. Gegen 11:30 Uhr war eine Fahrradfahrerin auf der Pilgerstraße in Fahrtrichtung Marialinden-Zentrum unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:42

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fünf Tatverdächtige nach Einbrüchen in Gaststätten ermittelt

    Bergisch Gladbach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (23.06.) wurde in zwei nah beieinander liegende Gaststätten in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei fünf Männer antreffen. Sie stehen im dringenden Verdacht, die Einbrüche begangen zu haben. Gestern informierten Mitarbeitende der Gaststätten die Polizei und meldeten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren