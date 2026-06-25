Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Metalle aus Lagerhalle eines Bauhofes entwendet

Rösrath (ots)

Am Mittwochmorgen (24.06.) wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr zu einem Firmengelände in der Straße Venauen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur Lagehalle eines Bauhofes verschafft und Metalle mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren sechsstelligen Bereich entwendet.

Laut Aussagen eines Mitarbeiters wurde die Lagerhalle zuletzt am Vortag (23.06.) gegen 17:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter gewaltsam das elektronische Zufahrtstor auf und entwendeten die Buntmetalle aus der Lagerhalle.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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