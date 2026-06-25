Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ältere Fahrradfahrerin abgedrängt und danach geflüchtet

Overath (ots)

Die Polizei sucht einen Pkw-Fahrer. Dieser hatte gestern (24.06.) in Marialinden eine ältere Fahrradfahrerin abgedrängt. Die Seniorin stürzte daraufhin. Der Fahrer fuhr anschließend weiter.

Gegen 11:30 Uhr war eine Fahrradfahrerin auf der Pilgerstraße in Fahrtrichtung Marialinden-Zentrum unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die 82-Jährige rechts abbiegen. Aus der Ausfahrt des Supermarktes kam ein Pkw, der links auf die Pilgerstraße abbiegen wollte. Er übersah die Fahrradfahrerin und drängte sie in Richtung des rechten Bordsteines ab. An der Bordsteinkante blieb sie hängen, stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw fuhr weiter, ohne vorher stehen geblieben zu sein.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich nach Aussagen der Seniorin und einer Zeugin um einen gold-braunen Kleinwagen mit Siegburger Kennzeichen. In dem Pkw saß demnach ein älterer Mann.

Das Verkehrskommissariat ermittelt gegen den unbekannten Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise unter der 02202 205-0. Auch der Fahrer des Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (bw)

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