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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Durchsuchungsmaßnahmen mit Unterstützung von Spezialeinheiten

Wermelskirchen (ots)

Gestern Abend (24.06.), gegen 19:00 Uhr, haben Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats 1 der Polizei Rhein-Berg einen Durchsuchungsbeschluss in der Taubengasse in Wermelskirchen vollstreckt.

Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Mann stand im Verdacht, unerlaubt im Besitz von Schusswaffen zu sein. Aufgrund der besonderen Umstände wurden Spezialeinheiten hinzugezogen.

Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung nicht angetroffen werden. Eine Durchsuchung seiner Wohnung führte aber zur Auffindung von zwei erlaubnisfreien PTB-Waffen. Zusätzlich war er im Besitz zweier verbotener Gegenstände, eines Wurfsterns sowie eines Teleskopschlagstocks. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Am gleichen Abend, gegen 20:00 Uhr, wurde der Mann in einer Kleingartenanlage angetroffen, die ebenfalls durchsucht wurde. Er wurde anschließend zu einer Polizeiwache gebracht.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Beschuldigte wieder entlassen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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