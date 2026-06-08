Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Festnahmen nach Einbruch in Juweliergeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Morgen (08.06.) hat die Polizei Rhein-Berg zwei Männer in Refrath vorläufig festgenommen. Sie waren auf frischer Tat ertappt worden, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Dolmanstraße verschafft hatten.

Gegen 03:50 Uhr löste der Alarm des Juweliergeschäfts in der Dolmanstraße aus. Mit mehreren Streifenwagen fuhr die Polizei umgehend zum Tatort und umstellte das Gebäude. Auf der Rückseite des Gebäudes stellten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Als ein Mann die Polizei entdeckte, versuchte dieser umgehend zu fliehen. Das misslang ihm und er wurde vorläufig festgenommen.

Im Gebäude konnte auch ein zweiter Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden Männer, die beide in Gummersbach gemeldet sind, ist wegen Wohnungseinbruchdiebstahls bereits mehrfach in Erscheinung getreten.

Beide Männer wurden dem Polizeigewahrsam der Wache Bergisch Gladbach zugeführt. Geplant ist, dass beide heute vor einen Haftrichter kommen. (bw)

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