Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Start der Fahrradsaison - Sichern Sie ihr Zweirad richtig

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Der Frühling kommt (bald) und damit auch die Lust aufs Biken bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis. Achten Sie nicht nur darauf, Ihr Fahrrad straußentauglich zu machen, sondern auch auf den richtigen Schutz. Denn besonders hochpreisige Fahrräder sind bei Kriminellen sehr beliebt.

Ihr Fahrrad ist Ihnen eine Menge wert: Sparen Sie deshalb auch nicht am Schloss. Gute Schlösser bieten den besten Schutz vor Fahrraddieben. Wir empfehlen massive Bügel, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität.

Mindestens genauso wichtig wie diebstahlsichere Schlösser: das richtige Anschließen. Schlösser müssen groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand anzuschließen, wie etwa einem Fahrradständer. Bei Pedelecs und E-Bikes ist es außerdem sehr ratsam, auch den Akku und andere wertvolle Zubehörteile zu sichern. Auch in Kellern oder Garagen abgestellte Fahrräder sollten immer entsprechend gesichert sein.

Treffen Sie darüber hinaus weitere Vorkehrungen und kennzeichnen Sie Ihr Fahrrad individuell oder lassen es codieren. Das macht es auch der Polizei viel einfacher, Fahrräder wiederzufinden. Hilfreich ist auch ein Fahrradpass.

Alle Informationen zum besten Schutz für Ihr Fahrrad und einen Fahrradpass finden Sie in unserem Flyer "Räder richtig sichern" auf unserer Homepage: rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw

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