Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Straßenbahn kollidiert mit Anhänger und Mülltonne - Suche nach vier Tatverdächtigen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagabend kollidierte eine Straßenbahn der Kölner Verkehrs-Betriebe der Linie 1 mit einem Anhänger und einer Mülltonne, die zuvor von unbekannten Personen auf den Gleisen platziert wurden. Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht nun nach vier jungen Tatverdächtigen, die wenige Augenblicke nach der Tat gesehen wurden.

Die Unfallörtlichkeit befindet sich zwischen den Haltestellen Refrath und Lustheide. Die Straßenbahn der Linie 1 war in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als vor dem Bahnfahrer plötzlich ein Anhänger auf den Gleisen auftauchte. Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte den Anhänger. Wenige Meter danach befand sich eine Mülltonne auf den Gleisen. Da der Bremsvorgang der Bahn noch nicht vollständig abgeschlossen war, kollidierte sie auch mit dem zweiten Hindernis und kam wenig später zum vollständigen Stillstand.

Durch den Zusammenstoß mit den Hindernissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich circa 30 Fahrgäste in der Straßenbahn. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Besitzer des Anhängers wurden durch die Polizei informiert. Diese gaben an, dass sich der Anhänger gegen 21:10 Uhr noch auf dem Grundstück der Familie in der Siegenstraße befunden habe. Gegen 21:30 Uhr kann man auf den Videoaufzeichnungen am Haus jugendliche Stimmen und die Rangiergeräusche des Anhängers wahrnehmen.

Ein weiterer Zeuge gab gegenüber den Polizisten an, zum Zeitpunkt des Unfalls fußläufig auf der Siegenstraße in Richtung Lustheide unterwegs gewesen zu sein. Plötzlich habe er einen lauten Knall wahrgenommen. Nur wenige Augenblicke später seien vier junge Personen ihm entgegen- und an ihm vorbeigerannt. Laut seiner Beschreibung handelte es sich hierbei um vier Jungen im Alter von 13-17 Jahren. Zwei von ihnen hatten blonde Haare - ein weiterer war vermutlich asiatischer Herkunft und hatte gelockte Haare.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf und sucht nun nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall und den vier flüchtigen Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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