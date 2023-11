Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Wasserwerker stehlen hochwertigen Schmuck aus Wohnung von Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (08.11.) wurde eine in der Straße Am Mühlenberg wohnhafte Seniorin von falschen Wasserwerkern heimgesucht. Diese entwendeten Schmuck mit einem unteren fünfstelligen Gesamtwert aus der Wohnung der Seniorin.

Gegen 14:30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der Seniorin. Dieser gab sich als Installateur aus und behauptete, dass er dringend in ihre Wohnung müsse, da bei den Nachbarn ein Rohrbruch gewesen sei und das Rohr auch durch ihre Räumlichkeiten verlaufen würde. Die ältere Dame glaubte dem vermeintlichen Installateur und ließ ihn herein. Der Mann ging mit der Seniorin ins Badezimme und während er vorgab, dort die Rohre zu überprüfen, vernahm die Geschädigte ein lautes Geräusch aus ihrer Wohnung. Wenig später soll der falsche Wasserwerker es plötzlich eilig gehabt haben und er verließ die Wohnung mit den Worten, dass er seinen Chef holen müsse.

Als der Mann weg war, stellte die Seniorin fest, dass ihre Schmuckkästen im Schlafzimmer geöffnet waren und diverser hochwertiger Schmuck mit einem geschätzten Wert im unteren fünfstelligen Bereich fehlte. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere hochwertige Goldringe sowie eine Goldkette. Die bestohlene Seniorin alarmierte die Polizei.

Den unbekannte Täter konnte sie wie folgt beschrieben: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurze dunkle Haare, blaue Jeans, grau-weiß kariertes Hemd, "südländisches Erscheinungsbild".

Die Polizei führte eine Fahndung nach dem falschen Wasserwerker durch, die jedoch bislang erfolglos verlief. Zudem nahm sie eine Strafanzeige auf.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet jetzt aufmerksame Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Tat. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder etwas Auffälliges im Umfeld der Straße Am Mühlenberg beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 02202 205-0.

Folgende Tipps gibt die Polizei, um nicht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Bestellen Sie unbekannte Handwerker zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Zu diesem Termin sollte eine Vertrauensperson hinzugezogen werden. Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Gleiches gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie bei der entsprechenden Stelle nach und suchen Sie die Telefonnummer eigenständig heraus. Auch eine Türspaltsicherung wird empfohlen. So können Sie mit Ihrem Besuch reden, ohne dass dieser ungehindert in die Wohnung gelangen kann.

Wenn Sie Interesse an einer kostenlosen Beratung haben, wenden Sie sich gerne an das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell