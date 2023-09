Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tageswohnungseinbruch in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (16.09.) wurde in der Zeit von circa 13:10 Uhr bis circa 16:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Vürfels eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster eingeschlagen und sich so gewaltsam Zugang ins Innere des Hauses verschafft. An einer Terrassentür konnten zudem Hebelspuren festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Tablet-Computer, eine Spielekonsole, ein Laptop, ein Rucksack mit Schulzubehör sowie ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

