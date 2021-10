Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Lenkrad und Bordcomputer aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (19.10.) gegen 04:00 Uhr meldete ein Paffrather einen Diebstahl aus seinem Pkw der Marke BMW, den er am Vorabend gegen 22:00 Uhr noch unbeschädigt auf seinem Stellplatz in der Straße Paffrather Mühle gesehen hatte.

Die Tat wurde nach Überprüfung einer vorhandenen Kameraüberwachung in der vergangenen Nacht gegen 01:39 Uhr begangen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten jedoch die vorhandene Kamera der Videoüberwachung vor ihrer Tat, sodass sie nicht aufgezeichnet wurden.

Durch eine zusätzliche Manipulation an der Alarmanlage des Fahrzeugs war es den Tätern dann offenbar möglich, das Fenster auf der Fahrerseite zu zerschlagen und das Lenkrad sowie die digitale Tachoanzeige des BMW aus dem Innenraum zu entwenden.

Der Schaden beläuft sich laut Angaben des Geschädigten auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

