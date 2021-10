Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Wermelskirchen (ots)

Am Montag (18.10.) gegen 14:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 83-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wermelskirchen und einem 21-jährigen Radfahrer aus Aachen auf der Telegrafenstraße Ecke Brückenweg in Wermelskirchen.

Die 83-jährige Pkw-Fahrerin befuhr in ihrem grauen Mercedes die Telegrafenstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Brückenweg. Aufgrund der Wetterlage wurde sie von der Sonne womöglich so stark geblendet, dass sie den 21-jährigen Radfahrer übersah, der gerade aus der Straße Brückenweg in Richtung Telegrafenstraße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer stürzte. Mittels eines Rettungswagens wurde er schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. (ch)

