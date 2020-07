Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Senior ohne Führerschein fährt vor den Augen der Polizei davon

Wermelskirchen (ots)

Ein 74-jähriger Wermelskirchener fiel am Donnerstag (30.07.) gegen 09:30 Uhr auf der Straße Auf dem Scheidt zum wiederholten Male wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf. Besonders dreist: Der Senior marschierte völlig unbeeindruckt an jenen Polizisten vorbei, die ihn genau deshalb in der Vergangenheit bereits erwischt hatten, und fuhr vor den Augen der Beamten mit seinem - neben dem Streifenwagen geparkten Auto - davon.

Auf den Wermelskirchener kommt nun eine weitere Strafanzeige zu. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell