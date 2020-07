Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Alt-Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben einen kleinen Safe aus einer Wohnung gestohlen.

Während die Bewohner eines Hauses in der Golfplatzstraße gestern (28.07.) zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr unterwegs waren, machten sich Diebe an der Eingangstür zu schaffen. Anschließend durchwühlten sie die Küche und eine Abstellkammer. Einen kleinen Safe (30 x 40 cm), der mit einer Spezialschraube an der Wand befestigt war, montierten die Täter ab und flüchteten damit. In dem Safe befanden sich persönliche Papiere der Geschädigten, Schlüssel, Schmuck und eine kleine Summe Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die unbekannte Personen mit einem Safe in der Golfplatzstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

