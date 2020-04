Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei NRW: Online-Bewerbungen weiterhin möglich

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Bewerbung für den Studienbeginn bei der Polizei NRW im Jahre 2021 ist weiterhin möglich und vor allem sinnvoll. Zwar ruhen bei der Landespolizei aufgrund der Corona-Krise aktuell noch die Auswahl- und Testverfahren, die Annahme von Online-Bewerbungen ist aber natürlich weiterhin möglich. "Durch die frühe Bewerbung kann man sich in eine gute Startposition für die Einladung zu den zu einem späteren Zeitpunkt wieder beginnenden Tests bringen. Damit hat man die Einstellungszusage für den 01.09.2021 vielleicht schon frühzeitig in der Tasche", so Einstellungsberater Peter Tilmanns.

Insbesondere junge Leute können die ungewollt ruhigere Lebensphase nun aktiv für ihre Zukunft nutzen. Wer aktuell Fragen zum Polizeiberuf und zur Bewerbung hat, oder sich beraten lassen möchte, kann dies selbstverständlich tun - allerdings nur telefonisch.

Peter Tilmans ist per Mail (peter.tilmans@polizei.nrw.de) oder telefonisch unter der 02202/205-545 erreichbar.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite "genau-mein-fall.de", über Facebook "Polizei NRW Karriere" oder Instagram unter "karriere.polizei.nrw" sowie auf dem You-Tube-Channel "Polizei NRW".

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell