POL-RBK: Leichlingen - Fenster aufgehebelt und Schmuck gestohlen

Leichlingen (ots) - Letzten Sonntag (09.12.) haben Diebe ein Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Neuland aufgehebelt. Mit Schmuck als Beute sind die Täter geflüchtet.

In Abwesenheit der Bewohner zwischen 10.00 Uhr am Vormittag und 18.00 Uhr am frühen Abend hatten Unbekannten das Grundstück betreten und das rückwärtige Fenster aufgehebelt. Den Bewohnern war bei ihrer Rückkehr zuerst ein verdrecktes Sofakissen aufgefallen. Im Schlafzimmer waren Schränke geöffnet worden und der Inhalt lag teilweise auf dem Bett verstreut. Daraufhin verständigte man die Polizei.

Zeugen, die am Tage etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

