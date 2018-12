POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Aufbrüche am P+R

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagabend (09.12.) wurden auf einem Parkplatz an der S-Bahnhaltestelle "Duckterath" insgesamt drei Autos aufgebrochen.

Gestern Abend nahm die Polizei an der Damaschkestraße drei Anzeigen auf. An drei Fahrzeugen, die auf dem Park&Ride - Parkplatz abgestellt waren, wurden in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr jeweils die Beifahrerscheiben eingeschlagen. Aus einem Hyundai stahlen die Diebe eine Jacke. Aus einer E-Klasse ein Handykabel und Schlüssel. Bei einem Audi A3 stellten die Beamten ebenfalls eine eingeschlagene Scheibe fest. Da der/die Besitzerin nicht vor Ort war, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Polizei warnt ausdrücklich keine Gegenstände offen sichtbar im Fahrzeug zu belassen. Auch kleinere Gegenstände, wie Zigarettenschachteln und Handyzubehör verleiten zum Pkw-Aufbruch. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell