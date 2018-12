POL-RBK: Bergisch Gladbach - Roller-Fahrer übersehen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstagmorgen ist an der Einmündung Cederwaldstraße ein 62-jähriger Roller-Fahrer leicht verletzt worden.

Gegen 07.00 Uhr morgens war gestern (06.12.) eine 43-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Köln unterwegs. Als sie an der Einmündung Cederwaldstraße nach links einbog, übersah sie einen entgegenkommenden 62-Jährigen auf seinem Leitkraftrad. Beide Fahrer bremsten stark ab und konnten so eine Kollision der Fahrzeuge verhindern. Jedoch stürzte der der Roller-Fahrer bei dem Bremsmanöver und verletzte sich dabei leicht.

Der 62-Jährige aus Hürth wurde zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. (shb)

