Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei fahndet nach Audi-Fahrer und bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21.01.), um 05:05 Uhr, kam es auf der Bebelstraße (in der Kurve zur Behrensstraße) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden; der mutmaßliche Unfallverursacher ergriff nach der Kollision sofort die Flucht.

Eine Frau befuhr mit ihrem Kleinwagen (Ford Fiesta) die Bebelstraße in aufsteigender Richtung. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi Q3 die Bebelstraße entgegengesetzt. In Höhe der Hausnummer 2 bzw. zu Beginn der Kurve kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fiesta, bei dem Airbags auslösten, wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Ohne sich um die verletzte Fahrerin zu kümmern, ergriff der Audi-Fahrer sofort die Flucht in Richtung der Kewerstraße.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen fragt: Wer kann Angaben zu dem Audi Q3 machen? Wem ist in der Nachbarschaft o.ä. so ein Wagen aufgefallen, der auf der linken Seite der Front erhebliche Beschädigungen aufweist? Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell