POL-OB: Kollision zwischen Linienbus und Fußgänger - 65-Jähriger schwer verletzt

Oberhausen (ots) - Ein Radfahrer wartete am Mittwochvormittag, den 08.01.2025, gegen 11:40 Uhr mit seinem Pedelec an der Ampel auf der Buschhausener Straße in Fahrrichtung Süden auf der rechten Seite neben der Fahrbahn, um die Straße von Osten nach Westen zu queren. Ein Fahrzeug fuhr plötzlich dicht am Fahrbahnrand an ihm vorbei. Der Mann wurde gestreift, wodurch ...

mehr