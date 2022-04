Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "CarFriday" in Oberhausen: Polizei kontrollierte im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

"Rot für Raser, Poser bzw. illegales Tuning": Polizistinnen und Polizisten führten vom Nachmittag am Karfreitag (15.04.) bis in die Nacht zum Samstag (16.04.) Kontrollen im Oberhausener Stadtgebiet durch. Die sogenannte "Raser-Szene" stand dabei im besonderen Fokus der polizeilichen Kräfte. Neben der Überprüfung von neuralgischen Orten, richteten die Beamtinnen und Beamten Kontrollstellen ein. In diesem Rahmen wurden diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen und vereinzelte technische Veränderungen an Fahrzeugen geahndet. Einem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln entnommen. Insgesamt wurden 33 Verwarngelder, 13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen sowie eine Strafanzeige durch die eingesetzten Kräfte der Polizei Oberhausen geschrieben. Die Verkehrslage im Stadtgebiet glich einem üblichen Freitag in der Ferienzeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell