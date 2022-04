Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Menschen verlieren im Straßenverkehr ihr Leben

Oberhausen (ots)

Am Mittwochmorgen (13.04.) gegen 07:15 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Königstraße im Stadtteil Oberhausen-Holten zuerst unkontrolliert auf den Gegenfahrstreifen der Fahrbahn und prallte dann gegen ein Verkehrszeichen. Nach einer ersten Behandlung durch einen alarmierten Notarzt wurde der 68-jährige Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo er später verstarb. Der Unfall ist wahrscheinlich auf eine internistische Ursache zurückzuführen; das Fahrzeug (Volkswagen Caddy) wurde sichergestellt.

Im weiteren Tagesverlauf gegen 12:53 Uhr am Mittag wollte ein Busfahrer auf der Bottroper Straße in der Nähe des Bahnhofs Oberhausen Osterfeld-Süd von einer Haltestelle aus in den fließenden Verkehr einfahren. Der Fahrer gab an, dass sich dann ein Autofahrer von hinten genähert hat; dieser soll versucht haben den Bus noch zu passieren.

Um eine mögliche Kollision zwischen dem Bus, der mit 30 Personen besetzt war und dem besagten Pkw zu vermeiden, führte der Busfahrer eine abrupte Bremsung durch. Eine weibliche Passagierin im Alter von 84 Jahren, die sich mit einem Rollator im Bereich der Aufstellfläche für Rollstuhlfahrer im Bus befand, kam zu Fall und war danach nicht mehr ansprechbar. Die Frau wurde vom Rettungsdienst unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert, in dem sie kurze Zeit später verstarb.

Eingesetzte Polizistinnen und Polizisten sicherten vor Ort Spuren und befragten Zeugen, um die Geschehnisse rekonstruieren zu können. Die Kräfte wurden im Rahmen der Ermittlungen bzw. der Unfallaufnahme durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund unterstützt.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen an Telefon: 0208 - 826-0 bzw. via Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

