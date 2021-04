Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Scooter Fahrer leistete Widerstand

Oberhausen (ots)

Ein junger Mann (19) fuhr am 09.04.2021 gegen 19:30 Uhr mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen mit einem Mobiltelefon in der Hand während einer laufenden Kontrolle im Bereich Uhlandstrasse an zwei Polizeibeamten vorbei. Der junge Mann wurde ebenfalls angehalten.

Im Rahmen der Kontrolle verhielt sich der Mann sehr aggressiv. Er schlug mehrfach nach den Polizeibeamten und beleidigte diese.

Nachdem er kurzfristig fixiert werden musste, beruhigte er sich wieder. Er gab an, er wisse nicht, dass das Kleinstfahrzeug ein Kennzeichen und einen Versicherungsschutz benötige.

Anzeigen wegen Widerstand und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden erstattet. Der E-Scooter wurde zwecks fahrerlaubnisrechtlicher Prüfung durch die Beamten sichergestellt. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

