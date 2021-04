Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Warnung vor Trickdieben in Oberhausen - Opfer 79 und 80 Jahre alt

Oberhausen (ots)

Gestern, am 08.04.2021 ist es in Oberhausen zu zwei Trickdiebstählen gekommen.

Gegen 12:00 Uhr gab sich ein Mann bei einer Frau (80) im Bereich Dieckerstraße in Oberhausen Dümpten als Wasserwerker aus und meinte, er müsse dringend nach dem Wasserstand sehen. In der Wohnung forderte er die Frau auf, ins Bad zu gehen. Sie solle schauen, ob dort das Wasser normal fließt. Aus einem anderen Zimmer stahl der Mann in dieser Zeit Bargeld.

Beschreibung:

- männlich - ca. 180cm groß - normale Statur - kurze, schwarze Haare - dunkel graue hose - schwarze Jacke

Gegen 16:00 Uhr haben sich zwei unbekannte Männer in Oberhausen Königshardt im Bereich Pfalzgrafenstraße bei einer eine Frau (79) als Teppichverkäufer ausgegeben. Sie gelangten so in das Wohnhaus der Frau. Einer der Männer lenkte die Frau ab. Der andere Mann ging unbeaufsichtigt in das Obergeschoß und entwendete dort Schmuck. Anschließend entfernten sich die beiden Männer mit einem silbernen Mercedes.

Personenbeschreibung:

1. männliche Person

- 40-45 Jahre alt - männlich - südländisches Aussehen - schwarze Haare - Vollbart - blauer Mantel mit Fellkragen - dunkle Hose

2. männliche Person

- 55-60 Jahre alt - männlich - südländisches Aussehen - graue Haare mit Haarkranz - dunkle Hose - dunkle Jacke

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell