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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (669) Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (20.07.2026) kam es aufgrund eines Polizeieinsatzes in der Nürnberger Innenstadt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Ein 39-jähriger Mann randalierte in seiner Wohnung und musste durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen werden.

Gegen 15:00 Uhr teilten Anwohner mit, dass ein 39-jähriger Mann (deutscher Staatsangehöriger) in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße randalieren solle. Demnach soll sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und sich möglicherweise mit Messern bewaffnet haben.

Aufgrund der Gesamtumstände war es erforderlich das Wohnanwesen sowie die angrenzenden Straßen zu sperren und das Spezialeinsatzkommando zu alarmieren. Nach mehrmaligen Versuchen mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, drangen Einsatzkräfte des SEK gegen 17:20 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Mann fest. Hierbei erlitt der 39-Jährige leichte Verletzungen, die vor Ort medizinisch versorgt werden konnten.

Der 39-jährige Deutsche muss aufgrund seines psychischen Zustands in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden. Aufgrund der Straßensperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Michael Petzold

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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