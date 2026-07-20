Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (667) Auseinandersetzung in Lauf an der Pegnitz - Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugen

Lauf a.d. Pegnitz (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.07.2026) kam es in der Lukasgasse in Lauf an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann (21) durch Tritte gegen den Kopf verletzt wurde. Die Kriminalpolizei sucht nun nach zwei wichtigen Ersthelfern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten zwei junge Männer (17, 19, deutsche Staatsangehörige) mit dem 21-Jährigen und dessen Begleiter (22, ebenfalls beide deutsche Staatsangehörige) in Streit. Im Verlauf des Streits kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand auch zu Fußtritten gegen den Kopf des 21-jährigen Geschädigten. Die Identität der beiden Tatverdächtigen steht mittlerweile fest.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach geführt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und die Kriminalpolizei Schwabach stufen das Delikt nach dem derzeitigen Ermittlungsstand als versuchten Totschlag ein.

Die Ermittler suchen dringend nach den beiden bislang unbekannten Personen, die während des Streits dazwischengegangen waren und den Opfern zur Hilfe kamen. Diese beiden Ersthelfer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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