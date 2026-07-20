Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (666) Mann verletzte Kind - Zeuge gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (14.07.2026) verletzte ein 55-Jähriger einen 13-jährigen Jungen im Nürnberger Westen. Die Polizei sucht nun einen Zeugen, der dem Jungen zu Hilfe kam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der 13-Jährige (griechischer Staatsbürger) gegen 20:30 Uhr zusammen mit Freunden an einer Bushaltestelle in der Von-der-Tann-Straße in Richtung Maximilianstraße. Unvermittelt trat ein 55-jähriger Mann (mit deutscher und estnischer Staatsbürgerschaft) an den Jungen heran und zog den Jungen längere Zeit an seiner Halskette und umarmte ihn.

Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Jungen zu Hilfe und entfernte sich allerdings vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang wird der unbekannte Zeuge gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65830 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

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