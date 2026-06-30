POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Altenkirchen (ots) - Am 30.06.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Ausparkvorgangs beschädigt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen. ...

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