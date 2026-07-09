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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (638) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Samstag, den 11.07.2026 - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Am Samstag findet in Nürnberg von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine sich fortbewegende Versammlung mit mehreren hundert Teilnehmern statt.

Diese führt über folgende Wegstrecke:

Kornmarkt (Auftaktkundgebung, ca. 30 Minuten) - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Ludwigsplatz - Hefnersplatz - Karolinenstr. - Lorenzer Platz - nördlicher Lorenzer Platz (Zwischenkund gebung, ca. 30 Minuten) - Theatergasse - Königstr. - Königstor - Bahnhofstr. - Allersberger Tunnel - Allersberger Str. - Wölckernstr. - Pillenreuther Str. - Celtisstr. - Karl-Bröger-Str. - Aufseßplatz (Abschlusskundgebung, ca. 90 Minuten)

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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