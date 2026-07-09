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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (636) 37-jähriger Viktor D. aus Heilsbronn vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Heilsbronn (ots)

Seit Dienstagnachmittag (07.07.2026) wird er 37-jährige Viktor D. aus Heilsbronn (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Viktor D. wurde um kurz nach 15:30 Uhr letztmalig im Heilsbronner Ortsteil Weiterndorf gesehen. Seither fehlt von dem 37-jährigen Mann jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Durch die Polizeiinspektion Heilsbronn wurden bereits umfangreiche Absuchen auch mit Personensuchhunden durchgeführt. Bislang ergaben sich allerdings keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/105571/index.html

Personenbeschreibung:

170 cm groß, schwarze kurze Haare, 3-Tage-Bart, keine Brille oder Tattoos. Er trug eine mittelblaue Jeans und ein graues T-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Viktor D. nehmen die Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872 / 9717-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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