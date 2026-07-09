Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (636) 37-jähriger Viktor D. aus Heilsbronn vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Heilsbronn (ots)

Seit Dienstagnachmittag (07.07.2026) wird er 37-jährige Viktor D. aus Heilsbronn (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Viktor D. wurde um kurz nach 15:30 Uhr letztmalig im Heilsbronner Ortsteil Weiterndorf gesehen. Seither fehlt von dem 37-jährigen Mann jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Durch die Polizeiinspektion Heilsbronn wurden bereits umfangreiche Absuchen auch mit Personensuchhunden durchgeführt. Bislang ergaben sich allerdings keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/105571/index.html

Personenbeschreibung:

170 cm groß, schwarze kurze Haare, 3-Tage-Bart, keine Brille oder Tattoos. Er trug eine mittelblaue Jeans und ein graues T-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Viktor D. nehmen die Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872 / 9717-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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