Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (634) Unterstützungskommando nimmt psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam
Fürth (ots)
Am Mittwochnachmittag (08.07.2026) sorgte ein psychisch auffälliger Mann im Bereich Sonnenhof in der Fürther Südstadt für einen Polizeieinsatz. Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) überwältigten den 42-Jährigen der anschließend in einer Fachklinik untergebracht wurde.
Gegen 16:30 Uhr verständigten Passanten den Notruf, da sich ein Mann im Bereich Sonnenhof ihnen gegenüber psychisch auffällig zeigte. Der Mann zog sich anschließend in seine Wohnung zurück.
Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren an den Einsatzort. Unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Fürth überwältigten Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei den 42-jährigen Rumänen und nahmen ihn in Gewahrsam.
Die Polizeiinspektion Fürth brachte den Mann aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit anschließend in einer Fachklinik unter.
Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.
Erstellt durch: Oliver Trebing
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell