Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Verursacher nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße;

Unfallzeit: 01.07.2026, zwischen 16.45 Uhr und 18.40 Uhr;

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Parkplatz am Liebfrauenplatz an der Langenbergstraße in Bocholt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Bocholterin hatte ihren schwarzen BMW 1er gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 18.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite im Bereich des hinteren Kotflügels und der Heckstoßstange fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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