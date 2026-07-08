Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (631) Drei Fahrzeuge der Marke Toyota entwendet - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise
Nürnberg (ots)
In der Nacht von Montag (06.07.2026) auf Dienstag (07.07.2026) entwendeten Unbekannte im Nürnberger Stadtgebiet drei Fahrzeuge der Marke Toyota.
Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um einen in der Jochensteinstraße abgestellten schwarzen Toyota Corolla Cross mit dem amtlichen Kennzeichen N-AV1008, einen in der Neumarkter Straße geparkten weißen Toyota Corolla Cross mit dem amtlichen Kennzeichen N-JK1070 sowie einen in der Straße Neuselsbrunn abgestellten schwarzen Toyota Yaris mit dem amtlichen Kennzeichen N-EL9999.
Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich das Fahrzeug mit dem Kennzeichen N-AV1008 kurzzeitig in der Hochkalterstraße und das Fahrzeug mit dem Kennzeichen N-JK1070 kurzzeitig in der Scharrerstraße aufhielt.
Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht vom 06.07.2026 auf den 07.07.2026 im Bereich der genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Alexander Greil / mc
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