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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (635) Schwerer Verkehrsunfall im Nürnberger Süden - Radfahrerin verstorben

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.07.2026) ereignete sich im südlichen Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Die 53-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 36-jährige Fahrer eines Lkw (deutsch) fuhr gegen 07:45 Uhr aus dem Gelände einer Deponie aus und wollte nach rechts auf den Marthweg abbiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den gemeinsamen Fuß- und Radweg von Kornburg kommend stadteinwärts. Auf dem Radweg kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die 53-Jährige (deutsch) erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Der Marthweg war für die Dauer der Maßnahmen für den Verkehr in beide Richtungen voll gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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