Polizei Bielefeld

POL-BI: Nötigung vor den Augen der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ford-Fahrer bremste am Dienstagvormittag, 09.06.2026, die Fahrerin eines Volvos aus.

Im Rahmen der Streifenfahrt bogen Polizisten gegen 10:10 Uhr von der August-Bebel-Straße in die Heeper Straße ein. Anschließend beobachteten die Beamten, wie ein Ford-Fahrer mit aufheulendem Motor zum Überholen des vorausfahrenden PKW ansetzte. Nach Abschluss des Überholvorgangs scherte der Ford-Fahrer unmittelbar vor dem überholten Volvo ein und führte ohne ersichtlichen verkehrsbedingten Anlass ein starkes Bremsmanöver durch. Infolgedessen musste auch die Volvo-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen.

Der 39-jährige Ford-Fahrer aus Bielefeld gab bei der folgenden Kontrolle an, dass die Volvo-Fahrerin ihm die Vorfahrt genommen und ihn anschließend mit einer Handgeste beleidigt habe. Deshalb habe er sie zur Rede stellen wollen.

Die 36-jährige Volvo-Fahrerin erklärte den Polizisten, dass sie den Ford zuvor übersehen habe und sich dann mit Handzeichen bei dem Fahrer für die Vorfahrtsmissachtung entschuldigt habe. Ein Strafverfahren wegen Nötigung ist eingeleitet.

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