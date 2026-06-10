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Polizei Bielefeld

POL-BI: Nötigung vor den Augen der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ford-Fahrer bremste am Dienstagvormittag, 09.06.2026, die Fahrerin eines Volvos aus.

Im Rahmen der Streifenfahrt bogen Polizisten gegen 10:10 Uhr von der August-Bebel-Straße in die Heeper Straße ein. Anschließend beobachteten die Beamten, wie ein Ford-Fahrer mit aufheulendem Motor zum Überholen des vorausfahrenden PKW ansetzte. Nach Abschluss des Überholvorgangs scherte der Ford-Fahrer unmittelbar vor dem überholten Volvo ein und führte ohne ersichtlichen verkehrsbedingten Anlass ein starkes Bremsmanöver durch. Infolgedessen musste auch die Volvo-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen.

Der 39-jährige Ford-Fahrer aus Bielefeld gab bei der folgenden Kontrolle an, dass die Volvo-Fahrerin ihm die Vorfahrt genommen und ihn anschließend mit einer Handgeste beleidigt habe. Deshalb habe er sie zur Rede stellen wollen.

Die 36-jährige Volvo-Fahrerin erklärte den Polizisten, dass sie den Ford zuvor übersehen habe und sich dann mit Handzeichen bei dem Fahrer für die Vorfahrtsmissachtung entschuldigt habe. Ein Strafverfahren wegen Nötigung ist eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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