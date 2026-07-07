Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (627) Hitlergruß in einem Linienbus
Erlangen (ots)
Mehrere männliche Jugendliche zeigten am Samstag (27.06.2026) in einem Linienbus den Hitlergruß. Sie richteten die Geste gegen eine 32-jährige Mitfahrerin.
Gegen 06:00 Uhr fuhr die Frau mit einem Bus der Linie 209 von Erlangen in Richtung Eckental. Am Busbahnhof in Buckenhof (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) stiegen mehrere männliche Jugendliche zu. Diese zeigten im weiteren Verlauf der Fahrt mutmaßlich den Hitlergruß gegenüber der 32-Jährigen.
Das Staatsschutzkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing /n bl
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