PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (624) Brand eines Einfamilienhauses - hoher Sachschaden

Hersbruck (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.07.2026) geriet in Reichenschwand (Lkrs. Nürnberger Land) ein Einfamilienhaus in Brand. Die Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 15:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg die Mitteilung über den Brand eines Einfamilienhauses in der Rödelbergstraße ein. Als die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Hersbruck eintraf, stellten die Beamten starken Rauch fest.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin im Anschluss wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Personen erlitten nach derzeitigem Stand keine Verletzungen.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 12:50

    POL-MFR: (622) Aggressiver Mann verletzt zwei Polizeibeamte

    Nürnberg (ots) - Gegen 10:00 Uhr verständigten Zeugen über den Notruf die Polizei, da sich ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Glogauer Straße aggressiv verhielt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort auf einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Da sich dieser auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 12:21

    POL-MFR: (621) Brand eines Hühnerstalls greift auf Dachstuhl über

    Neustadt an der Aisch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (05.07.2026) geriet in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein Hühnerstall in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl eines angrenzenden Anwesens über. Gegen 06:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Ansbach die Mitteilung über einen Brand eines Hühnerstalls in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren