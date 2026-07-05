PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (622) Aggressiver Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Nürnberg (ots)

Gegen 10:00 Uhr verständigten Zeugen über den Notruf die Polizei, da sich ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Glogauer Straße aggressiv verhielt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort auf einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen.

Da sich dieser auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der Tatverdächtige vehement zur Wehr und verletzte eine Polizeibeamtin sowie einen Polizeibeamten. Beide blieben weiterhin dienstfähig.

Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme an.

Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens brachten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen im Anschluss in eine Fachklinik. Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 12:21

    POL-MFR: (621) Brand eines Hühnerstalls greift auf Dachstuhl über

    Neustadt an der Aisch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (05.07.2026) geriet in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ein Hühnerstall in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl eines angrenzenden Anwesens über. Gegen 06:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Ansbach die Mitteilung über einen Brand eines Hühnerstalls in der ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 12:07

    POL-MFR: (620) U-Bahn-Wagen mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (04.07.2026) beschädigten bislang Unbekannte einen U-Bahn-Wagen auf einem Abstellgleis im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 5:15 Uhr besprühten unbekannte Täter einen auf einem Abstellgleis in der Ansbacher Straße befindlichen U-Bahn-Wagen mit Graffiti. Hierdurch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 11:59

    POL-MFR: (619) Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Drei Personen verletzt

    Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (03.07.2026) ereignete sich in der Münchener Straße in Nürnberg ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen erlitten hierbei Verletzungen. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger deutscher Fahrer eines Krankentransportwagens die Münchener Straße stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung zur Zollhausstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren